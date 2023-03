Tutino: «Il Palermo può puntare alla Serie A»

Gennaro Tutino è uno dei rinforzi del mercato di gennaio del Palermo. Arriva dal Parma e in rosanero ha segnato nell’ultima gara con il Modena. Il giocatore si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

BALLO – «Mi ero appassionato ad Amici di Maria De Filippi e chiesi a mia madre di iscrivermi a una scuola di ballo, così ho abbinato questa passione insieme a quella per il calcio fino a dieci anni, poi ho dovuto scegliere».

BRUNORI – «Matteo è il nostro capitano, è il nostro capocannoniere, è il giocatore rappresentativo di questa squadra. Mancando lui sapevamo di dover dare tutti qualcosa in più e i 5 gol di venerdì sera sono stati una grande risposta anche per l’allenatore. E pure Matteo può stare più tranquillo, sapendo quanta responsabilità si assume ogni volta».

PRIMO GOL – «Quando ho lasciato Parma non ero in una condizione ottimale. Per me Palermo è un punto di partenza. Io sono stato molto tranquillo, il gol l’ho cercato, l’ho voluto, ma allo stesso tempo ero sereno perché stavo lavorando bene».

CHE ACCOGLIENZA SI ASPETTA A PARMA – «Nessuna in particolare, perché mi sono lasciato bene con tutti. Penserò a fare bene e a fare gol, questo sì, perché loro sono dietro e dobbiamo farli restare lì, altrimenti agli spareggi sarebbero molto pericolosi».

PALERMO PUO’ ASPIRARE ALLA SERIE A – «Sì, a questo punto della stagione direi proprio di sì. Mancano otto partite, siamo in linea con gli obiettivi dichiarati. Mancano forse ancora tre, quattro punti per stare tranquilli. Poi dobbiamo riuscire a toglierci qualche soddisfazione. Questo gruppo ha già vinto l’anno scorso i playoff e tra i nuovi c’è chi l’ha fatto da altre parti. Ho trovato un senso di appartenenza molto raro, lo dimostra quante partite abbiamo rimontato. In una piazza calda come questa può scattare una magia unica che ti fa volare. L’ho vissuto nelle promozioni con Cosenza e Salernitana».