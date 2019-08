Tutti applaudono Mihajlovic: anche la stampa estera lo elogia

Tutti applaudono Mihajlovic: il gesto del tecnico del Bologna fa il giro del mondo e viene celebrato dalla stampa estera

Il gesto di Sinisa Mihajlovic ha fatto il giro del mondo. Presentarsi in panchina nel pieno delle cure per combattere la leucemia non è certo una cosa che accade tutti i giorni. Anche la stampa estera ha celebrato il gesto del tecnico serbo.

Moltissime testate internazionali gli hanno dedicato uno spazio apposito incensando la sua scelta. Dal Portogallo all’Inghilterra, passando per l’Argentina e la Spagna: tutti applaudono Sinisa.