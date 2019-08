Tutti vogliono Icardi: la situazione di Roma, Juve e Napoli

Tutti vogliono Mauro Icardi. Roma, Juve e Napoli osservano attentamente la situazione dell’attaccante: ecco gli scenari possibili

Mauro Icardi è ai margini dell’Inter ma continua a essere desiderato da tutti i top club italiani. Roma, Juventus e Napoli sono ovviamente i più interessati. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili destinazioni dell’argentino.

La Roma ha il vantaggio di poter inserire Dzeko nella trattativa. E i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 30-40 milioni più il bosniaco per convincere l’Inter. La Juve rimane da sempre la meta preferita del calciatore, con Paratici che sarebbe in contatto da mesi con Wanda Nara. Il Napoli è più defilato, poiché dovrebbe sborsare 75 milioni e passa per assicurarsi l’attaccante.