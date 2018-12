Libertadores macchiata di sangue: ucciso tifoso del River per aver festeggiato la vittoria

Omicidio in Argentina dopo la vittoria del River Plate in Copa Libertadores: un tifoso dei Milionarios è stato ucciso

Fortunatamente a Madrid è andato tutto bene. Nessun tipo di disordine o aggressioni. Il sistema di sicurezza messo a punto per la partita dell’anno ha funzionato quasi alla perfezione. Tutt’altra storia in patria, in Argentina. Come riporta il Clarin, c’è un episodio che rischia di riaccendere il fuoco sotto una sfida che è già stata bollente e molto contestata. Nella provincia di Misiones, per la finalissima è stato versato del sangue. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino, il ventunenne Exequiel Aaron Neris è stato colpito e accoltellato mortalmente mentre rientrava dopo aver festeggiato con gli amici la vittoria del River. La ricostruzione parla di un agguato per motivazioni calcistiche, al punto che la famiglia del ragazzo ucciso ha detto chiaramente che lo stesso ventunenne, con le sue ultime parole, ha spiegato perchè era stato aggredito. «Mi hanno attaccato perchè stavo festeggiando, mi hanno ucciso perchè sono un tifoso del River Plate».

E da quanto riporta Marca, sono stati fermati due fratelli di 18 e 22 anni, entrambi tifosi del Boca Juniors, come indiziati dell’assassinio. Il coltello utilizzato per sferrare il colpo mortale è stato rinvenuto in un bagno pubblico.