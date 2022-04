Oleksandr Petrakov, ct dell’Ucraina, ha parlato in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Abbiamo in programma di incontrarci il 28 aprile, senza ‘stranieri’. Forse il presidente UEFA ci potrà aiutare in merito, ma contiamo di partire per l’Europa il 28 aprile».