Ucraina, Zinchenko bacia la giornalista in diretta! – VIDEO

L’Ucraina stende con un 5-0 la Serbia, e Zinchenko festeggia a modo suo al termine della partita.

Il centrocampista ha baciato a sorpresa la giornalista che lo stava intervistando in diretta tv nel post-partita, seguendo le orme di Casillas, che si rese famoso per il bacio alla Carbonero.

Ecco il video del gesto del classe ’96 ucraino:

Zinchenko kisses a reporter and she loved it 😂 pic.twitter.com/l2WpbM4gBn

— City Chief (@City_Chief) June 8, 2019