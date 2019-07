Udinese, un’amichevole di lusso che attende Tudor: ecco l’avversario

Udinese, amichevole di lusso per l’estate di Igor Tudor: ecco chi sfideranno i bianconeri il 27 luglio

Un amichevole di lusso per l’Udinese di Tudor. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la società bianconera rende noto che sabato 27 luglio sfideranno il Borussia Dortmund in un’amichevole pre-campionato.

Ecco il comunicato completo: «Nel calendario in via di definizione delle amichevoli precampionato dell’Udinese, è ufficiale l’incontro con il Borussia Dortmund previsto per sabato 27 luglio nella località austriaca di Altach. L’appuntamento si pone al termine della prima settimana di ritiro che i bianconeri svolgeranno a Sankt Veit dal 20 luglio al 2 agosto».