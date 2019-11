Udinese, Ballardini o Zenga: è corsa a due per la panchina

Udinese, una vittoria quella di ieri che da speranza ai friulani, entro stasera la decisione sul nuovo allenatore

Sono ore importantissime e di riflessione queste in casa Udinese. Qualche giorno fa è finita ufficialmente l’avventura di Tudor sulla panchina dei friulani e ieri in panchina c’era il suo secondo Gotti.

Come riportato da Sportitalia in questo momento ci sarebbe un incontro in corso tra Davide Ballardini con il patron Pozzo e il ds Marino. Prima di pranzo, al termine dell’incontro, è previsto un summit anche con Walter Zenga. Entro stasera la decisione finale.