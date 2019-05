Udinese, chi si rivede! Barak torna ad allenarsi in gruppo

Antonin Barak ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo e potrebbe tornare a calcare il campo in queste ultime due partite

Nella giornata di ieri l’Udinese ha svolto la solita seduta d’allenamento in vista del match in programma, sabato pomeriggio, contro la Spal. Agli uomini di Tudor serve un’altra vittoria dopo quella contro il Frosinone per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Gradita sorpresa per il tecnico croato che ha ritrovato in gruppo Antonin Barak: da mesi il centrocampista ceco seguiva un programma di recupero personalizzato. Difficilmente tornerà in campo, è più possibile una sua convocazione per l’ultima giornata di campionato a Cagliari. Barak era stato assoluto protagonista nella scorsa stagione, mentre quest’anno ha giocato soltanto cinque partite fermandosi poi dal 26 dicembre. Una notizia che comunque avrà fatto piacere al tecnico Tudor.