Udinese, Becao: «Ho la fiducia di tutti, sono contento»

Udinese, parla il match winner Becao: «Ringrazio per la fiducia tutti quanti, io cerco di dare il meglio. Sono contento»

Il match winner della gara contro il Milan, Becao, ha parlato ai microfono di Udinese Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ringrazio per la fiducia il mister, tifosi e società, questo mi ha aiutato a giocare con più serenità la prima in campionato. Io cerco di dare il meglio, poi se il gol viene sono contento per me e per il gruppo, che dà una grossa mano. Sono felice, mi sono ambientato, ho fatto gruppo non solo con gli altri brasiliani ma con tutto il gruppo».