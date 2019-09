Udinese Bologna: le responsabilità di Sansone e Orsolini

Il Bologna si aggrappa alla creatività di Sansone e Orsolini per bucare bucare l’Udinese di Tudor. Si affrontano due squadre opposte

Nonostante l’amarezza per la sconfitta al fotofinish contro la Roma, il Bologna continua ad avere una delle produzioni offensive migliori della Serie A. L’Udinese invece si distingue per un 532 molto passivo e bloccato in fase difensiva, che raramente pressa in avanti. Lo scopo di Tudor è quello di bloccare gli spazi centrali, coi difensori che devono essere bravi a uscire.

Si affrontano quindi due squadre essenzialmente agli antipodi. Sansone e Orsolini sono chiamati a una grande prova per perforare il bunker bianconero.