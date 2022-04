Udinese Cagliari, Mazzarri ricorda: «All’andata avevamo toccato il fondo»

Udinese Cagliari, Mazzarri: «All’andata avevamo toccato il fondo. I cazzotti presi sono serviti. Ora tutte le partite sono finali»

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Udinese. Di seguito, un estratto delle risposte, raccolte dalla redazione di CagliariNews24.

COSA HA INSEGNATO CAGLIARI-UDINESE? – «Lì abbiamo toccato il fondo. È stata una partita bruttissima. La vera svolta è stato il girone di ritorno. I ragazzi ci hanno dato soddisfazioni, i cazzotti presi sono serviti. Il vero rammarico è stato fare pochissimo nel girone di andata anche se abbiamo perso immeritatamente quattro, cinque punti. Non pensiamo più al passato, concentriamoci su quelle che vengono e cerchiamo di non sbagliarle».

RUSH FINALE – «Le partite per me sono tutte uguali. Dobbiamo pensare a noi e non guardare il calendario degli altri. Abbiamo una super partita domani, dobbiamo affrontarla come se fosse la prima in classifica. Dobbiamo cercare di ottenere punti, ne abbiamo bisogno. Il calcio in certe situazioni è semplice da capire, non ci sono mai partite scontate».

