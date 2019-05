Il responsabile scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha parlato a Radio Sportiva delle mosse della società bianconera in estate

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva sbilanciandosi sul futuro di Igor Tudor: «Tudor ha fatto molto bene da quando è arrivato. Con Velazquez e Nicola abbiamo sofferto, è stato quasi un fallimento. Igor per il secondo anno ci ha salvato, è meritevole di conferma, poi deciderà la società».

Su De Paul e il mercato: «De Paul ha fatto un campionato straordinario. Ha diversi estimatori, anche in Italia potrebbe far gola a club di primo piano, potrebbe giocare in tutte le prime 4-5 squadre di Serie A»