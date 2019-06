Udinese, chi è Becão: il difensore brasiliano che arriva dalla Russia

Udinese, dalla Russia arriva il brasiliano Rodrigo Becão: ecco la scheda del difensore, nuovo rinforzo per la difesa di Tudor

Tutto fatto per Rodrigo Becão all’Udinese, come confermato dallo stesso ds bianconero Marino. Il colosso brasiliano, alto 191cm, classe 1996 sarà nuovo rinforzo della difesa di Tudor. Il difensore centrale, nell’ultima stagione al Cska Mosca, ha collezionato 28 presenze conquistando anche la Supercoppa di Russia.

Becão è cresciuto nelle giovanili del Bahia, squadra brasiliana che milita in Série A. In Brasile tuttavia, ha collezionato solamente 10 presenze spalmate in quattro stagioni con la prima squadra (spesso alternato con le giovanili).