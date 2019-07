Udinese, De Maio: «Tifosi tranquilli, con Tudor non soffriremo più» – VIDEO

Udinese, il difensore francese De Maio ha parlato ai microfoni ufficiali della società bianconera. Ecco le sue parole – VIDEO

Sebastien De Maio, fresco di rinnovo fino al 2022 con l’Udinese, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Il difensore francese ha parlato di mercato, di Tudor e degli obiettivi della stagione.

Ecco le sue parole: «Abbiamo finito benissimo. Ho anche segnato. E speriamo di ricominciare così. Becao è un bell’acquisto, ho visto alcuni suoi video. Tudor ha voluto cambiare qualcosa, ma è ancora presto per lavorare bene. Ci mancano dei giocatori importanti. Le amichevoli saranno importantissime per vedere come staremo. Inizieremo bene facendo più punti possibili. Non vogliamo più soffrire -.