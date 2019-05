Nella giornata di oggi, è arrivato il riscatto anche di De Maio dal Bologna: il difensore resterà all’Udinese fino al 2022

Dopo la conferma di Igor Tudor all’Udinese per la prossima stagione, è arrivata anche un’altra importante novità in casa friulana.

Nella giornata odierna è stato infatti formalizzato l’obbligo di riscatto per Sebastian De Maio dal Bologna. Dopo 16 presenze in bianconero, il difensore resterà in Friuli fino al 2022.