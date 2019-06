Udinese, De Paul e Okaka tengono in stand-by l’attacco: la situazione

L’Udinese non si muove per l’attacco. Si attendono evoluzioni su De Paul e Okaka. La situazione sui giocatori in rosa

Il reparto offensivo dell’Udinese di Tudor aspetta l’evoluzione delle trattative De Paul e Okaka. Per l’esterno argentino, si attendono “offerte irrunciabili” (almeno 30 milioni). Per l’attaccante, permane il nodo sull’ingaggio troppo elevato. I friulani propensi ad intervenire sul mercato solo per rimpiazzare eventuali giocatori in uscita.

Piena fiducia agli elementi in rosa. La società crede nel rilancio di Teodorczyk tanto quanto in quello di Lasagna. Nessun dubbio su Pussetto che si prepara a migliorare una prima ottima stagione (35 presenze, 4 gol e 5 assist) in Italia.