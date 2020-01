Udinese, De Paul parla del mercato: «Quando si apre non si sa come gira il calcio. Io non ascolto quello che succede fuori e lavoro»

Nel post gara tra Udinese e Sassuolo, l’attaccante bianconero Rodrigo De Paul è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando dei possibili movimenti di mercato attorno a lui:

«Se sarò ancora qui tra un mese? Non lo so, io so come gira il calcio, quando apri un mercato. Ma sto dimostrando in campo che non ascolto ciò che succede fuori e lavoro».