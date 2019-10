Udinese, De Paul: «Vittoria meritata»

Il centrocampista dell’Udinese De Paul ha commentato la vittoria dei friulani sul Torino: «Ci tenevamo a regalare una gioia ai tifosi»

Rodrigo De Paul ha commentato il successo dell’Udinese sul Torino: «Sono contento per questa vittoria, l’abbiamo meritata perché abbiamo disputato una grande partita. Il Torino non ha mai calciato in porta».

«Ci tenevamo a regalare una gioia alla nostra gente. Voglio sempre dare di più per ripagare la fiducia della società e della tifoseria», ha concluso il centrocampista bianconero.