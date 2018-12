Udinese-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Sfida salvezza quella tra Udinese e Frosinone valida per la 17ª giornata di Serie A. L’incontro in programma al Dacia Arena di Udine mette di fronte due squadre che occupano gli ultimi gradini della classifica. I padroni di casa sono a ridosso della zona retrocessione, al 17° posto con un solo punto di vantaggio sul Bologna 18°. I Ciociari si trovano al penultimo gradino della classifica con un ritardo dalla zona salvezza di 5 lunghezze. Un successo per entrambe le compagini in campo potrebbe, dunque, risultare fondamentale per il prosieguo della stagione.

Il match sarà diretto dall’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti di linea Schenone e Cecconi. Il quarto uomo ufficiale è Rapuano, mentre al VAR sono presenti Ghersini e Ranghetti. Ecco gli highlights di Udinese-Frosinone:

UDINESE-FROSINONE 1-0: Stryger Larsen, posizionato lungo la fascia destra all’altezza della trequarti avversaria, crossa al centro, con il destro, per i propri compagni. Il suggerimento del numero 19 bianconero, dopo aver rimbalzato a centro area, arriva all’accorrente Mandragora che, dai pressi del vertice sinistro dell’area piccola gialloblù, calcia a rete di prima intenzione. Botta violentissima che trafigge il portiere ciociaro