Udinese, Gotti: «Amo Sarri. Ma non ho sentito i suoi complimenti»

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Udinese. Le dichiarazioni del tecnico bianconero:

SARRI – «Non ho sentito i complimenti di Sarri, come allenatore lo conosciamo tutti ma come persona non ti lascia indifferente. Io la amo, mi piace, siamo estremamente diversi ma abbiamo alcuni aspetti in comune. Persona molto stimolante».

INSEGNAMENTI PRESI DA SARRI – «Ci sono degli aspetti legati alla cura del dettaglio che gli ho rubato, poi qualcosa cambia in base alle caratteristiche dei giocatori. Ma la scansione del lavoro è sua. Lui ha un metodo molto diverso da quello classico ti induce a fare delle riflessioni».