Sfogo di Lasagna dopo un contropiede sprecato dall’Udinese, l’attaccante a Tudor: «De Paul non me l’ha passata»

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna si è sfogato dopo un contropiede sprecato dalla squadra. L’attaccante si è rivolto verso Tudor con un gesto di stizza accusando De Paul di non avergli passato il pallone. «Doveva darmela, le proviamo tutta la settimana ma poi non me la passa…».