Udinese, Machis: «Sono felice a Cadice, ora deciderò insieme al club cosa fare»

Ceduto in prestito al Cadiz, Darwin Machis dovrà presto sciogliere le riserve sul suo futuro: tornare a Udine o rimanere in Spagna?

Parla dalla Spagna, Darwin Machis, l’attaccante dell’Udinese ceduto in prestito al Cadice a gennaio. Ecco le parole del bianconero al portale A lavanguardia.com.

IN SPAGNA – «Ero molto felice al Cadice e partire così, prima della fine del campionato per raggiungere la Nazionale, è stato molto strano. Sono grato ai tifosi per il calore che mi hanno sempre trasmesso: non lo dimenticherò, mi hanno fatto sentire a casa e questo è molto importante».

FUTURO – «Il mio cartellino appartiene però all’Udinese. Io sono tranquillo, vediamo cosa succede. Al momento non so dove giocherò la prossima stagione. Ora penso alla Copa America, poi vedremo cosa accadrà»