Udinese Milan: i rossoneri faticano a servire Calhanoglu

Il Milan ha giocato con Calhanoglu davanti alla difesa. Tuttavia l’Udinese ha impedito bene le ricezioni per il giocatore turco

In assenza di Biglia, Giampaolo ha schierato Calhanoglu davanti alla difesa. Il piano gara dell’Udinese, coi bianconeri molto organizzati in fase difensiva, ha però bloccato il palleggio del Milan. L’Udinese si schierava con un 532 in cui le punte non pressavano i difensori rossoneri, preoccupandosi quasi esclusivamente di schermare il giocatore turco.

Lo si vede con chiarezza nella slide sopra. Ciò ha impedito al Milan di sviluppare l’azione per vie centrali in modo pulito.