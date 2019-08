Udinese, Musso parla chiaro: «Ecco quale dev’essere il nostro traguardo. Voglio confermarmi e spero che De Paul resti»

A pochi giorni dal via al campionato, la rivelazione della passata stagione Musso ha fatto le carte all’Udinese in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. «Per arrivare in Europa serve un gran salto di qualità. Anche se le potenzialità ci sono, penso che dovremo concentrarci sull’obiettivo salvezza. Dobbiamo partire bene».

Poi uno sguardo al resto dello spogliatoio. «De Paul è uno che fa la differenza, se dovesse restare all’Udinese sarei veramente felice. Il mio futuro? E’ la mia seconda stagione, mi aspetto di essere titolare e migliorare dove posso. Sono felice di stare a Udine, dove io e la mia compagna Carolina ci troviamo bene».