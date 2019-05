La doppietta al Frosinone conferma quanto fatto vedere di buono da parte di Stefano Okaka: l’attaccante va tenuto a fine stagione

Il mercato di gennaio dell’Udinese è stato oggetto di numerose critiche, da parte di tifosi ed addetti ai lavori. La conferma però che alcune mosse giuste ci sono state stanno arrivando un po’ alla volta e, soprattutto, in inverno è arrivata la toppa che tanto mancava in Friuli, ovvero l’attaccante.

Il rendimento di Stefano Okaka è stato fino a questo punto ottimo. Non tanto per i gol segnati (4) ma per il cosiddetto “lavoro sporco” che fa in ogni partita dell’Udinese. Un elemento dal quale la squadra friulana non può fare a meno e che richiederà uno sforzo economico importante a fine stagione per trattenerlo a Udine.