Udinese, Okaka sul ritorno in Nazionale: «Non sono inferiore a nessuno»

Stefano Okaka, il nuovo acquisto dell’Udinese, ha commentato il suo eventuale ritorno in maglia azzurra: «Ho 29 anni e voglio riprenderemi quello che non ho avuto»

Dopo l’esperienza in Premier League al Watford, l’attaccante italiano Stefano Okaka ha fatto ritorno in Serie A per indossare la maglia dell’Udinese. Non ha impiegato molto a trovare il suo primo gol. Nella partita giocata contro il Parma ha siglato la rete del momentaneo 1-1, rivelatosi poi inutile per la vittoria finale.

Okaka ha dichiarato, al termine del match, di essere tornato in Italia per dimostrare il suo valore, nonostante una carta d’identità non giovanissima. Ha così commentato il suo possibile ritorno con la maglia della Nazionale: «Nella mia carriera sono dovuto spesso ripartire da zero. Ora che ho 29 anni e voglio riprendermi quello che non ho avuto.La Nazionale? É sempre un mio obiettivo, non mi sento inferiore a nessuno».