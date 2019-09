Alla Dacia Arena va in scena la seconda giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Dacia Arena, alle ore 20:45, va in scena la sfida tra Udinese e Parma. Seconda giornata della Serie A 2019/2020 per i friulani, dopo la vittoria all’esordio sul Milan, e per i ducali, reduci dalla sconfitta di misura contro la Juve.

Sintesi Udinese Parma 1-2 MOVIOLA

17′ Gol Lasagna – Contropiede letale di Lasagna, che supera Sepe in uscita

43′ Gol Gervinho – Ripartenza in velocità del Parma e rete dell’attaccante ivoriano

59′ Gol Gagliolo – Contropiede orchestrato da Gervinho, assist di Kulusevski e rete di prepotenza di Gagliolo

Udinese Parma 1-2: risultato e tabellino

Marcatori: 17′ Lasagna, 43′ Gervinho, 59′ Gagliolo.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora (55′ Fofana), De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna. A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Nuytinck, De Maio, Walace, Barak, Mallé, Pussetto, Teodorczyk. All. Tudor.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Brugman, Scozzarella, Siligardi, Rigoni, Kucka, Sprocati, Pezzella. All. D’Aversa.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Note: ammonito Grassi.