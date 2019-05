Udinese, quale futuro per Pradè?

Udinese, Tudor e De Maio sono stati confermati ora manca l’ultimo tassello per la prossima stagione: che futuro per Pradè?

In casa Udinese si viaggia a ritmi spediti. Tudor e De Maio hanno ricevuto meritatamente la conferma e il rinnovo e pensano già alla prossima stagione. Cosa che non può fare Daniele Pradè.

Il ds bianconero ha ancora un anno di contratto, ma sembra esserci qualcosa che non va. Finita la stagione Pradè si è chiuso in un giusto silenzio, poche parole, tanti fatti e una pausa da dichiarazioni prolungata. Inevitabilmente prima o poi parlerà anche lui per confermare o meno la sua permanenza, ma se dovesse dare il suo addio che scenari si aprirebbero a Udine?