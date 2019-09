Udinese, ricorso De Paul respinto. Marino: «Vogliamo le motivazioni»

Udinese delusa per la decisione della Corte d’Appello di respingere il ricorso per la squalifica di De Paul: le parole di Marino

Il sito ufficiale dell’Udinese riporta le parole di Marino, direttore dell’area tecnica bianconera. Ecco il suo commento sulla decisione della Corte d’Appello di respingere il ricorso per De Paul.

Eccone un estratto: «Siamo molto delusi perché i nostri legali ma in particolare l’avv. Malagnini avevano preparato una difesa estremamente articolata. desso dobbiamo sapere le motivazioni perché c’è ora solo il dispositivo. Oltretutto siamo molto delusi perché non è stata presa in considerazione l’attenuante della provocazione messa in atto nei confronti di De Paul da parte di Candreva».