Udinese-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Udinese-Roma in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 13ª giornata di Serie A

L’Udinese di Nicola (subentrato a Velazquez) ospita la Roma di mister Eusebio Di Francesco nel primo anticipo della 13ª giornata di Serie A TIM. I friulani, assieme all’Empoli, occupano la terzultima piazza con 9 punti, i capitolini sono al sesto posto in compagnia del Sassuolo con 19 punti.

La partita Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky precisamente sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone grazie alla piattaforma Sky Go.

Udinese-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 24 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: Dacia Arena (Udine)

Arbitro: Fabbri (Ravenna)

Udinese-Roma: le probabili formazioni

QUI UDINE – Nicola dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2 tenendo conto del recupero di Nuytinck al centro della difesa e delle condizioni dei vari Teodorczyk, Badu, Ingelsson e Barak. A centrocampo Ter Avest e Pezzella dovrebbero sgroppare sulle fasce, con De Paul arretrato a mezz’ala. In avanti Pussetto e Lasagna.

QUI ROMA – Di Francesco senza Pastore spera nel recupero sia di De Rossi che di Luca Pellegrini. Recuperato anche Manolas, mentre Kolarov dovrà sacrificarsi a causa dell’influenza che ha colpito Santon. In avanti spazio al turnover con Kluivert e Schick sin dal calcio d’inizio.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna. All.: Nicola

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick. All.: Di Francesco