Udinese-San Luigi 9-2: seconde linee in campo nell’ultimo test dei friulani

Udinese-San Luigi 9-2: tante seconde linee in campo nell’ultimo test dei friulani prima del via al campionato

L’Udinese supera il San Luigi per 9-2 allo Stadio Comunale di Casarsa della Delizia nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato. I friulani si impongono agevolmente, contro un avversario piuttosto morbido, con in campo molte seconde linee bisognose di minutaggio.

Per i bianconeri di Tudor in rete ben tre volte Teodorczyk, doppiette anche per Mandragora e Nestorovski. Completano il tabellino i gol messi a segno da Oviszach e Barak.