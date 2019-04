Udinese-Sassuolo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Sassuolo, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Udinese e Sassuolo in campo per la 33esima giornata di Serie A. Match salvezza alla Dacia Arena tra due formazioni che vivono una situazione non complicata ma sono ancora in gioco: il Sassuolo ha 37 punti, l’Udinese ne ha 5 in meno. I neroverdi arrivano all’appuntamento da tre risultati utili consecutivi, i friulani invece hanno perso le prime due gare della gestione Tudor. Restate collegati per la diretta live di Udinese-Sassuolo.

Udinese-Sassuolo: diretta live e sintesi

Udinese-Sassuolo: formazioni ufficiali

UDINESE: Musso; De Maio, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka.

A disp: Nicolas, Perisan, Nuytinck, Wilmot, Zeegelaar, Badu, Hallfredsson, Ingelsson, Sandro, Micin, Lasagna, Teodorczyk.

All. Igor Tudor

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Magnani, Ferrari; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Boga.

A disp: Pegolo, Lemos, Sernicola, Peluso, Duncan, Locatelli, Djuricic, Odgaard, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar.

All. Roberto De Zerbi

Udinese-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

In casa Udinese assenti Barak, Behrami, Ter Avest e Opoku. Tudor dovrebbe puntare al 3-5-2 con Okaka e Lasagna di punta. A sinistra D’Alessandro è in vantaggio su Zeegelaar. In mezzo al campo si rivedrà Fofana mentre in difesa spazio a De Maio, Ekong, Samir. In casa Sassuolo mancheranno gli infortunati Adjapong e Marlon. De Zerbi dovrebbe optare per il 4-3-3 ma occhio al 3-5-2 con Peluso terzo centrale. Locatelli e Duncan non sono nelle migliori condizioni e uno dei due potrebbe anche lasciare spazio a capitan Magnanelli. In avanti ballottaggio Babacar–Matri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Nuytinck, Wilmot, Zeegelaar, Badu, Hallfredsson, Ingelsson, Micin, Sandro, Pussetto, Teodorczyk. Allenatore: Igor Tudor

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. A disposizione: Satalino, Pegolo, Lemos, Peluso, Sernicola, Magnani, Magnanelli, Djuricic, Bourabia, Matri, Odgaard, Di Francesco, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

Udinese-Sassuolo: i precedenti

Sono 11 i precedenti in Serie A tra Udinese e Sassuolo. Bilancio in sostanziale equilibrio con 3 vittorie dei bianconeri, 4 pareggi e 4 successi neroverdi. Pochi i gol segnati dalle due squadre, meno di uno a partita: 8 quelli dell’Udinese, 9 quelli del Sassuolo. Tradizione positiva per il Sassuolo in Friuli: una sola sconfitta, nel 2014, alla prima in casa dell’Udinese, poi 1 pareggio e 3 vittorie (negli ultimi due anni sono arrivati due successi per 1-2). All’andata pareggio per 0-0.

Udinese-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

