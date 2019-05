Udinese, si complica il riscatto di D’Alessandro

Calciomercato Udinese: i bianconeri vorrebbero riscattare Marco D’Alessandro ma la strada si mette in salita

D’Alessandro-Udinese, un rapporto che potrebbe non continuare. La società friulana, infatti, vuole riscattare il centrocampista ma la strada si sta mettendo in salita. A quanto sembra infatti non tutte le condizioni valide per rispettare tale obbligo si sarebbero realizzate, come avrebbe dichiarato anche lo stesso D’Alessandro.

Si era parlato del raggiungimento di un minimo di 20 presenze come condizione sufficiente per far sì che la società friulana potesse avanzare le sue pretese sul cartellino del giocatore ma a quanto pare, come racconta Tuttoudinese.it, le 24 presenze raccolte durante la stagione potrebbero non bastare.