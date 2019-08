Udinese, Tudor: «Il Milan sarà protagonista in questa stagione»

Tudor indica la via del Milan nonostante la sconfitta contro la sua Udinese. Ecco le parole del tecnico bianconero

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Udinese contro il Milan. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei friulani.

VITTORIA ED ESCLUSIONE DE PAUL – «Sono contento, era importante partire bene, una bella vittoria in casa contro una squadra così, non si poteva chiedere di meglio. Adesso giriamo pagina e pensiamo al Parma. Pezzella in campo e De Paul fuori? Scelte tecniche e nient’altro».

MILAN – «Secondo me il Milan farà una grande stagione, ha un grande allenatore, Maldini e Boban sono molto capaci. Sono sicuro che il Milan sarà protagonista di questa stagione».