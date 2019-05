Udinese, Tudor ha il 50% di restare: Pioli e Semplici le alternative

L’Udinese riflette sul futuro del proprio allenatore: Igor Tudor potrebbe non essere confermato a fine stagione

A due giornate dalla fine della stagione, è tempo di bilanci e riflessione in casa Udinese. Igor Tudor ha portato, per la seconda volta, la nave in salvo e ha permesso ai bianconeri di salvarsi. Per questo motivo l’ex difensore della Juve potrebbe essere confermato a fine stagione ma non sono esclusi ribaltoni imprevedibili.

I possibili successori portano il nome di Stefano Pioli, che in passato rifiutò la panchina friulana, e Leonardo Semplici il quale reputa concluso il suo lavoro alla Spal.