Udinese, Tudor: «Salvezza meritata. Vi svelo la chiave del successo»

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari, l’allenatore dell’Udinese, Igor Tudor, ha presentato la partita che conclude la stagione.

Ecco le sue parole: «Ci teniamo a fare bella figura, andremo a Cagliari per dare il massimo e chiudere la stagione in bellezza. La salvezza ce la siamo guadagnata con il lavoro e l’impegno: la chiave è stata lottare e imparare dagli errori. È questa la chiave per il successo».