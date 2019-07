Udinese, Tudor sprona Balic: «Mi piace, sa giocare. Barak? Contento sia tornato ad allenarsi con la squadra»

Nella conferenza stampa di oggi del mister dell’Udinese Igor Tudor c’è stato spazio anche per qualche intervento mirato. In particolare, l’allenatore del club friulano si è espresso in favore del croato Andrija Balic. «Finora non si è potuto esprimere ad alti livelli. Mi piace chi sa giocare al calcio, non chi recupera palloni».

Inoltre, parole al miele anche per Antonin Barak, rientrato dalla crisi dell’ultima stagione: «Ha grande qualità, è mancato tanto. L’anno prima ha fatto sette gol, sono contento che sia tornato ad allenarsi con la squadra»