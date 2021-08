Udinese, ufficiale la cessione di Scuffet all’Apoel Nicosia

Con un comunicato ufficiale, l’Udinese ha confermato la cessione a titolo definitivo di Simone Scuffet al club di Cipro

Simone Scuffet lascia l’Italia e l’Udinese. L’ex promessa dei pali passa ufficialmente all’Apoel Nicosia, come comunicato dal club friulano:

«Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Simone Scuffet all’Apoel Nicosia. Il portiere classe 1996 si trasferisce a Cipro lasciando, così, il club bianconero in cui è nato e cresciuto calcisticamente fino ad arrivare all’esordio in Serie A, a Bologna, il 1 febbraio 2014. Complessivamente ha difeso la porta bianconera in 49 occasioni tra campionato e Coppa Italia. Da parte di tutta l’Udinese un grande in bocca al lupo a Simone per il prosieguo della sua carriera e un ringraziamento per la professionalità e l’attaccamento ai nostri colori sempre dimostrato da friulano vero».