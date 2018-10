Velazquez elogia la Juventus: «Può vincere la Champions. Su De Paul…»

Udinese, il tecnico Velazquez a tutto tondo: dalla sfida alla Juventus al momento dei friulani, ecco le sue parole

Julio Velazquez è il volto nuovo della Serie A, il tecnico dell’Udinese ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. E non mancano gli elogi ai campioni in carica, alla Juventus di Max Allegri: «L’abbiamo affrontata al massimo delle nostre forze. È molto superiore a qualsiasi squadra del campionato, credo sia una delle prime tre o quattro squadre al mondo in questo momento. Del resto quando prendi uno dei due giocatori più forti del pianeta, mandi anche un messaggio agli altri. Poi Allegri ha praticamente due formazioni di pari livello da poter ruotare, in Italia nessuno dispone di una rosa del genere. Penso abbiano grandi possibilità di vincere la Champions».

Continua l’ex mister dell’Alcorcon, parlando dei singoli di casa friulana: «Sono molto soddisfatto di Rodrigo, ha realizzato lo stesso numero di gol della passata stagione. Poi ha confezionato assist e prestazioni di rilievo anche senza palla. Sta recependo bene il modo di fare calcio. Tanti sono cresciuti e stanno alzando il livello, come Fofana. E penso anche a Lasagna che è arrivato in Nazionale, come De Paul: significa che il lavoro che portiamo avanti fornisce dei risultati tangibili».