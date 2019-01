La Uefa ha annunciato la Squadra dell’Anno 2018: nell’undici vincente domina il Real Madrid. Per la Serie A c’è Ronaldo

La Uefa ha annunciato gli undici migliori calciatori del 2018 scelti dagli utenti di Uefa.com. Ci sono cinque volti nuovi nella Squadra di quest’anno. Si tratta di Marc-André ter Stegen, Virgil Van Djik, Raphael Varane, N’Golo Kanté e Kylian Mbappè. I giocatori della Liga e della Premier League, con l’eccezione di Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, dominano la formazione. Il portoghese resta nella formazione per la tredicesima volta, un record, grazie alla vittoria della terza UEFA Champions League con il Real Madrid. Il più votato è stato Luka Modric, finalista della Coppa del Mondo FIFA con la Croazia, con 115.440 voti.

Per il terzo anno consecutivo il Real ha ottenuto il maggior numero di giocatori in formazione, ben 5. Messi appare nella Squadra dell’Anno per la decima volta, mentre Sergio Ramos è alla settima presenza consecutiva. In totale sono stati raccolti quasi 2 milioni di voti da parte degli utenti registrati su UEFA.com. La formazione è schierata con uno schema 4-3-3, che è risultato il sistema di gioco più scelto durante le votazioni con 100.498 selezioni.