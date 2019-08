Ufficiale, Adam Nagy è un nuovo giocatore del Bristol – VIDEO

Ufficiale, Adam Nagy è un nuovo giocatore del Bristol City. Il centrocampista saluta Bologna e si accasa in Inghilterra

Adam Nagy saluta ufficialmente il Bologna. Il centrocampista ungherese di accasa al Bristol City, squadra che milita nella seconda divisione inglese. Lo ha annunciato la stessa società britannica tramite un video pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Nagy era arrivato in Emilia nel 2016. Da quel momento ha disputato 51 partite realizzando un solo gol in rossoblù. Adesso per lui una nuova avventura.