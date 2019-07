Ufficiale, alla Lazio arriva Karo. Sarà prestato alla Salernitana

Ufficiale, la Lazio prende Antreas Karo dall’Apollon Limassol. Il classe 1996 sarà immediatamente presto alla Salernitana

Dopo quella di Manuel Lazzari, arriva un’altra ufficialità in casa Lazio. Si tratta del cipriota Antreas Karo, classe 1996 proveniente dall’Apollon Limassol.

Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Nottingham Forrest prima di tornare in patria, non indosserà la maglia biancoceleste poiché è destinato ad essere prestato alla Salernitana. Subito un nuovo rinforzo per Giampiero Ventura, neo tecnico dei granata.