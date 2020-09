UFFICIALE Arsenal, Aubameyang ha rinnovato

Dopo un’estate tribolata, con la possibilità di andare via, Pierre-Emerick Aubameyang ha fatto una scelta di cuore rinnovando il suo contratto con l’Arsenal.

L’attaccante del Gabon ha firmato un prolungamento di altri tre anni, vestendo così ancora a lungo la maglia dei Gunners. «Questo è il posto a cui appartiene», la frase con cui il club londinese ha annunciato il rinnovo di Aubameyang.

This is where you belong, Auba ❤️

🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020