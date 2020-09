UFFICIALE Ascoli, dal Bologna arriva il portiere Sarr

Calciomercato Ascoli: i bianconeri ufficializzano l’arrivo del portiere Sarr dal Bologna

L’Ascoli batte un colpo per la porta. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club bianconero ha annunciato l’arrivo dal Bologna del portiere Moumhamadou Sarr.

«L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bologna per l’acquisizione temporanea con opzione e contro opzione del portiere Moumhamadou Sarr. Nato il 5 gennaio 1997 a Kaolack in Senegal, Sarr è cresciuto nel settore giovanile emiliano, ha militato in Serie C nelle file del Prato e dell’Alma Juventus Fano. Al neo bianconero, che vestirà la maglia n. 45, il benvenuto del Club di Corso Vittorio».