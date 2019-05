Ufficiale, Genoa in vendita. Preziosi ha nominato un advisor

Ecco il comunicato ufficiale del Genoa. Il club è in vendita, nominato un advisor per curare la cessione dei rossoblù

Irrompe un comunicato ufficiale del Genoa: il club è in vendita. Il presidente Preziosi ha nominato un advisor chiamato a curare la cessione della società. I rossoblù cambieranno proprietà, ma prima dovranno puntare alla salvezza in Serie A.

Ecco il comunicato ufficiale:«Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto del processo di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali».