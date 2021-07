Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.00 – Milan, ecco Pioli – «Siamo il Milan e non ci dobbiamo porre limiti. Sarà difficilissimo perché sette squadre lottano per quattro posti. Ma dli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni abbastanza forti». L’intervista completa

Ore 11.20 – Venezia, parla il tecnico Zanetti – «Intanto devo vedere che squadra avrò, ora siamo un cantiere aperto. Ma all’inizio dovremo puntare su un’identità forte, per facilitare l’inserimento dei ragazzi in un torneo nuovo.Poi, proveremo a cercare varianti. In B abbiamo cambiato per non essere prevedibili. Il principio base sarà trovare un modo per far male all’avversario, non per non prenderle. Camaleonti per la proposta offensiva, in difesa no. Abbiamo fatto e faremo un mercato di giovani. Il mio compito è fare risultati ma anche valorizzare i giocatori. Dunque l’idea di gioco ci vuole. E va da sé che cercheremo di proporre un calcio divertente, sapendo chi siamo e che se ci sarà da soffrire soffriremo. La mentalità sarà quella della scorsa stagione: gioco offensivo e piacevole». Le sue dichiarazioni

Ore 10.40 – Serie A a 18 squadre – L’idea di Gravina non ha convinto: non c’è l’accordo sulla riduzione del numero di club e sulla formula playoff/playout. Le ultime

Ore 10.05 – Roma, la fascia torna sul braccio di Pellegrini: ora si punta al rinnovo – Nell’amichevole contro la Triestina, la fascia da capitano è tornata sul braccio di Lorenzo Pellegrini. Ora la Roma punta al rinnovo. La notizia

Ore 9.15 – Sampdoria, Ferrero: «Sarà un mercato creativo, gli affari si faranno da Ferragosto» – Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato delle difficoltà che troveranno i club in questa finestra di calciomercato. Le parole

Ore 8.40 – Riapertura stadi, Speranza spinge per il 25%: oggi Draghi decide – Nel Consiglio dei ministri in programma oggi, il Premier Mario Draghi deciderà anche sull’apertura degli stadi. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Skriniar: «Sorpreso dall’addio di Conte. Inzaghi allenatore di livello» – Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato del cambio avvenuto sulla panchina nerazzurra e della nuova stagione alle porte. Le parole