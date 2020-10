Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Crotone, rinnovata la fiducia a Strappa – Con un comunicato ufficiale il Crotone smentisce qualsiasi avvicendamento in panchina

Juve, ultimo tampone per Ronaldo – Oggi è il giorno decisivo per capire se il portoghese potrà scendere in campo contro il Barcellona. I dettagli.

Milan, quando tornano Hauge e Donnarumma – I due calciatori positivi al Coronavirus potrebbero tornare dopo l’Udinese

Cagliari, le parole di Marin – Le parole del centrocampista del Cagliari alla Gazzetta dello Sport.

Inter, ecco Gagliardini e Radu – Gagliardini e Radu saranno a disposizione contro il Parma. Oggi Young dal 1′, Skriniar torna in Italia