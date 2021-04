Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.35 – Europei con pubblico all’Olimpico: finalmente un barlume di Speranza – Il via libera del Governo per accogliere tifosi allo stadio nei prossimi Europei è un piccolo-grande segnale che ci fa sperare in un graduale ritorno alla normalità. L’editoriale

Ore 9.05 – Juventus, Agnelli appoggia Pirlo ma ha già il piano B – Andrea Agnelli sostiene Andrea Pirlo anche in questo momento difficile. Ma il presidente della Juventus avrebbe già in tasca il piano B. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, Gattuso sa come si batte la Juventus: i numeri – Gennaro Gattuso sa come vincere contro la Juventus. L’allenatore del Napoli ha un bilancio più che positivo da allenatore azzurro contro i bianconeri. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Conte a caccia di se stesso: vuole superare il suo Chelsea e la sua Juventus – Contro il Sassuolo, l’Inter punta la decima vittoria consecutiva. Una striscia che sarebbe la terza più lunga per Antonio Conte. Il dato