Unai Emery, l’uomo dell’Europa League: per il tecnico è la quarta finale consecutiva

Personale record per l’uomo dell’Europa League, Unai Emery. Il tecnico alla quarta finale nelle ultime quattro partecipazioni

E’ la coppa di Unai Emery, il tecnico si dimostra ancora una volta l’uomo dell’Europa League e conquista la sua quarta finale nelle ultime quattro partecipazioni. Dalla tripletta con il Siviglia sono passati tre anni e se due li ha passati in Champions, il ritorno all’altra Europa è stato ancora con una finale. Il cammino dell’Arsenal fino a Baku non ha subito intoppi, solo partite ben giocate che hanno contraddistinto Emery all’interno della competizione e non solo. E se una finale europea mancava da 13 anni, questa, la settima della storia, con un allenatore così per Gunners può essere davvero da sogno.